"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико"

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"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико"

"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико" Яном Облаком, утверждает Goal.com.

По данным издания, немецкий клуб намерен 26-летним словенцем заменить Мануэля Нойера, который до сих пор не может восстановиться после травмы и показывает далеко не лучшую игру.

Сумма отступных - 100 миллионов евро. Облак перешел в "Атлетико" летом 2014 года из "Бенфики" за 14 миллионов евро. Его соглашение действует до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Облак участвовал в 36 матчах, в которых пропустил 28 мячей. 

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