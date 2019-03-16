"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико"
"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико" Яном Облаком, утверждает Goal.com.
По данным издания, немецкий клуб намерен 26-летним словенцем заменить Мануэля Нойера, который до сих пор не может восстановиться после травмы и показывает далеко не лучшую игру.
Сумма отступных - 100 миллионов евро. Облак перешел в "Атлетико" летом 2014 года из "Бенфики" за 14 миллионов евро. Его соглашение действует до июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Облак участвовал в 36 матчах, в которых пропустил 28 мячей.
Не пропустите: "Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|4
|РБ Лейпциг
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13