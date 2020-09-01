"Бавария" интересуется хавбеком "Интера"

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"Бавария" интересуется хавбеком "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович стал трансферной целью "Баварии".

По информации Sport1, клубы ещё не вступили в официальные переговоры, но уже контактировали по поводу возможной сделки.

"Бавария" намерена купить хорвата, чтобы заменить в составе Тьяго Алькантару, который решил сменить команду.

Рыночная стоимость Брозовича - 50 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 46 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

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