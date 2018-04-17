"Бавария" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может вернуться в Германию.

По информации источника, "Бавария" составит конкуренцию "Ювентусу" в борьбе за 24-летнего немца.

По данным источника, футболистом лично интересуется Нико Ковач, который летом возглавит мюнхенскую команду.

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