"Бавария" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

Теги ливерпульэмре джанбавария мюнхен

"Бавария" интересуется хавбеком "Ливерпуля"Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может вернуться в Германию.

По информации источника,  "Бавария" составит конкуренцию "Ювентусу" в борьбе за 24-летнего немца.

По данным источника, футболистом лично интересуется Нико Ковач, который летом возглавит мюнхенскую команду. 

Читайте: В двух шагах от трофея: "Байер" в полуфинале Кубка Германии принимает "Баварию" | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

Джан не немец а игрок сборной Гермаиний, по национальности он Турок, пишите вещи своими именами

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