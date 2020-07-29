"Бавария" интересуется Кавани

Нападающий Эдисон Кавани может продолжить карьеру в "Баварии", утверждает Le10Sport.

По данным издания, руководство немецкого клуба рассматривает 33-летнего игрока на роль дублера Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется "Бенфика", "Рома" и "Лидс".

На данный момент Кавани - свободный агент. Недавно он покинул ПСЖ в связи с окончанием срока контракта.

Ранее футболист выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и ПСЖ. В составе последнего он стал лучшим бомбардиров в истории клуба, забил 200 голов в 301 матче.

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