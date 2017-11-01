"Бавария" интересуется ключевым игроком "Ромы"

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"Бавария" интересуется ключевым игроком "Ромы"Мюнхенская "Бавария" интересуется ведущим форвардом итальянской "Ромы" Эдином Джеко, информирует ESPNFC.

По сведениям источника, самый титулованный клуб Германии рассматривает 31-летнего нападающего "волков" в качестве подмены своему главному бомбардиру Роберту Левандовски.

В нынешнем сезоне Джеко забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за "Рому".

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Селтик". | soccernews.ru

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