"Бавария" интересуется ключевым игроком "Ромы"
Мюнхенская "Бавария" интересуется ведущим форвардом итальянской "Ромы" Эдином Джеко, информирует ESPNFC.
По сведениям источника, самый титулованный клуб Германии рассматривает 31-летнего нападающего "волков" в качестве подмены своему главному бомбардиру Роберту Левандовски.
В нынешнем сезоне Джеко забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за "Рому".
Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Селтик". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Аугсбург
|10
|15
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|10
|13
|13
|Майнц 05
|10
|11
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Фрайбург
|10
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|10
|5
|18
|Кельн
|10
|2