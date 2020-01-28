"Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Лемаром
Мюнхенская "Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Тома Лемаром, информирует France Football.
По данным источника, немецкий клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно. Сам полузащитник хотел бы сменить команду, так как в "Атлетико" хавбеку не хватает игрового времени.
В игроке также заинтересован "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".
В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.
А еще: Агент Лемара отреагировал на слухи о переезде француза в Россию| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
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|19
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|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
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|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15