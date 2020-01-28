"Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Лемаром

Мюнхенская "Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Тома Лемаром, информирует France Football.



По данным источника, немецкий клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно. Сам полузащитник хотел бы сменить команду, так как в "Атлетико" хавбеку не хватает игрового времени.



В игроке также заинтересован "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

В текущем сезоне футболист участвовал в 15 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.

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