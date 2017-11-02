"Бавария" интересуется Росси

"Бавария" проявляет интерес к итальянскому нападающему Джузеппе Росси, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, мюнхенский клуб может подписать футболиста в ближайшее время, так как он является свободным агентом. В "Баварии" рассматривают кандидатуру 30-летнего итальянца в качестве подмены основному форварду Роберту Левандовски.

Также в сферу интересов немецкого гранда входят Пако Алькасер ("Барселона"), Данни Уэлбек ("Арсенал") и Штефан Кисслинг ("Байер").

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