"Бавария" интересуется трансферной целью "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" интересуется защитником амстердамского "Аякса" Маттейсом Де Лигтом, информирует goal.com.

По сведениям источника, скауты чемпиона Германии уже просмотрели игру 18-летнего бека во время игры против "Фейеноорда", состоявшейся вчера. Вероятнее всего, вступить в борьбу за перспективного игрока "Бавария" будет готова уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Аякс".

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Вердер". | soccernews.ru