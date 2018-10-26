"Бавария" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

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"Бавария" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, на 21-летнего футболиста претендует "Бавария", которая готова заплатить за него 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Миленковича два гола в девяти играх.

Напомним, что Миленкович также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

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