"Бавария" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, на 21-летнего футболиста претендует "Бавария", которая готова заплатить за него 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Миленковича два гола в девяти играх.

Напомним, что Миленкович также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru