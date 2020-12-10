"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

Теги бавария мюнхенреннэдуардо камавингатрансферы

"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" включилась в борьбу за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает немецкая пресса.

Мюнхенский клуб хотел бы заполучить 18-летнего футболиста, но есть сомнения касательно его стоимости.

"Ренн" не собирается отпускать своего лидера дешевле, чем за 50 миллионов евро. В "Баварии" такую инвестицию считают риском, учитывая юный возраст француза.

Ранее стало известно, что в гонке за Камавинга лидирует мадридский "Реал". Также на хавбека претендует "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Бавария" заинтересовалась центральным полузащитником "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов