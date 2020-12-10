"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" включилась в борьбу за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает немецкая пресса.

Мюнхенский клуб хотел бы заполучить 18-летнего футболиста, но есть сомнения касательно его стоимости.

"Ренн" не собирается отпускать своего лидера дешевле, чем за 50 миллионов евро. В "Баварии" такую инвестицию считают риском, учитывая юный возраст француза.

Ранее стало известно, что в гонке за Камавинга лидирует мадридский "Реал". Также на хавбека претендует "Манчестер Юнайтед".

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