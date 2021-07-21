"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"
Фото: инстаграм Серхи Роберто/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" намерена усилить позицию правого защитника и интересуется сразу тремя игроками "Барселоны", сообщает Goal.com.
По сведениям источника, в сферу интересов немецкого клуба входят Серхи Роберто, Серджиньо Дест и Эмерсон. "Бавария" может арендовать одного из этих игроков до лета 2022 года с правом последующего выкупа. Впрочем, переговоров между клубами пока не было.
В прошлом сезоне 20-летний Дест провел за "Барселону" 44 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Роберто один забитый мяч и две голевые передачи в 20 поединках. 22-летний Эмерсон играл за "Бетис", провел 38 встреч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20