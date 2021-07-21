"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"

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"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"

Фото: инстаграм Серхи Роберто/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" намерена усилить позицию правого защитника и интересуется сразу тремя игроками "Барселоны", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, в сферу интересов немецкого клуба входят Серхи Роберто, Серджиньо Дест и Эмерсон. "Бавария" может арендовать одного из этих игроков до лета 2022 года с правом последующего выкупа. Впрочем, переговоров между клубами пока не было.

В прошлом сезоне 20-летний Дест провел за "Барселону" 44 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Роберто один забитый мяч и две голевые передачи в 20 поединках. 22-летний Эмерсон играл за "Бетис", провел 38 встреч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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