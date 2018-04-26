"Бавария" интересуется Усманом Дембеле

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"Бавария" интересуется Усманом ДембелеМюнхенская "Бавария" интересуется вингером каталонской "Барселоны" Усманом Дембеле, информирует football.fr со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что немецкий гранд видит в 20-летнем игроке "сине-гранатовых" замену своему ветерану Арьену Роббену. В стане чемпионов Германии рассматривается вариант с арендой француза либо его приобретением с выплатой трансферной суммы в несколько платежей.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, вчера "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне. | soccernews.ru

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