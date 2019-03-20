"Бавария" интересуется Вернером и Икарди

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"Бавария" интересуется Вернером и Икарди

"Бавария" приступила к поиску нового форварда на замену Роберту Левандовски.

Как сообщает Transfermarket, на прицел мюнхенского клуба попали форвард "Интера" Мауро Икарди и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг".

Отмечается, что в услугах Левандовски заинтересованы ПСЖ, "Реал" и несколько клубов АПЛ.

В этом сезоне Икарди провел 28 матчей, в которых отметился 15 голами и 3 ассистами.

На счету Вернера 14 забитых мячей и три результативных передач в 27 играх.

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