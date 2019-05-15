"Бавария" интересуется вингером "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане летом может вернуться в Бундеслигу, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, на 23-летнего футболиста, который является воспитанником "Шальке", нацелилась мюнхенская "Бавария".

"Горожане" готовы рассмотреть вариант с продажей немца, поскольку тот уже несколько раз отказывался продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Сане сыграл за "Сити" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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