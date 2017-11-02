"Бавария" интересуется вингером ПСЖ

Мюнхенская "Бавария" интересуется вингером французского ПСЖ Юлианом Дракслером, информирует Bild.

По сведениям издания, самый титулованный немецкий клуб может воспользоваться тем, что 24-летний футболист не имеет стабильной игровой практики в своей команде, и переманить его в свои ряды.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Бавария" и ПСЖ уже обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru