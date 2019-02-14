"Бавария" интересуется защитником "Аякса"

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"Бавария" интересуется защитником "Аякса"

"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико, на которого ранее также претендовали "Зенит" и "Арсенал".

Сообщается, что за игрой 26-летнего аргентинца лично следил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич

Боснийский функционер посетил первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Реалом", чтобы воочию понаблюдать за футболистом.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл за "Аякс" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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