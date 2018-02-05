"Бавария" интересуется защитником "Порту"

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"Бавария" интересуется защитником "Порту"

"Бавария" нацелилась на защитника "Порту" Диогу Далота, сообщает Kicker.

По сведениям издания, мюнхенский клуб хочет купить 18-летнего португальца следующим летом. 

В "Баварии" рассматривают правого фулбека "драконов" в качестве подмены для Джошуа Киммиха.

"Порту" готов продать Далота за 20-миллионов евро, однако "Рекордмастер" надеется сбить цену.

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