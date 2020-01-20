"Бавария" интересуется защитником "Реала" Хакими, играющем в "Боруссии"

"Бавария" интересуется защитником "Реала" Ашрафом Хакими, который на данный момент играет в аренде в дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Bild.

"Бавария" ищет футболиста, который мог бы выполнять в команде задачи защитника и полузащитника. По мнению немецкого клуба, Хакими обладает такими качествами.

По данным источника, "Реал" не планирует отпускать футболиста.

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими участвовал в 18 матчах чемпионата Германии, отметившись 2 голами и 6 ассистами.

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