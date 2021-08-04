"Бавария" интересуется защитником "Ювентуса"

Фото: инстаграм Данило/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" может подписать бразильского защитника "Ювентуса" Данило, сообщает Джанлука ди Марцио.

По информации источника, "бьянконери" выставили ценник на игрока в размере 30 миллионов евро. "Бавария" не готова платить такие деньги.

Основной причиной интереса немецкого гранда к бразильцу является требование нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна подписать крайнего защитника.

На данный переговоры приостановлены из-за слишком высоких требований туринцев.

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