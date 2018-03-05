"Бавария" из-за трансфера Горетцки вынуждена продать одного хавбека

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"Бавария" из-за трансфера Горетцки вынуждена продать одного хавбека

Хавбек "Баварии" Себастиан Руди летом может покинуть клуб.

Как сообщает Bild, приход в команду Леона Горетцки вынуждает клуб расстаться с одним из хавбеков. Выбор тренерского штаба пал на 28-летнего Руди.

Отметим, что соглашение Руди с "Баварией" действует до лета 2020 года.

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