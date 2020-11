"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева

"Бавария" создала клубную футболку с фамилией российского теннисиста Даниила Медведева.

Вчера, 22 ноября, спортсмен выиграл Игровой турнир ATP, обыграв Доменика Тима. Он стал вторым российским теннисистом выигравшим этот трофей.

Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed!



We have a little something waiting for you here in Munich! ⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy