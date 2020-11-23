"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева

"Бавария" создала клубную футболку с фамилией российского теннисиста Даниила Медведева.

Вчера, 22 ноября, спортсмен выиграл Игровой турнир ATP, обыграв Доменика Тима. Он стал вторым российским теннисистом выигравшим этот трофей.

"Медведев, поздравляем с победой! У нас для тебя есть небольшой подарок в Мюнхене", - сообщается в твиттере команды.

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