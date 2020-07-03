"Бавария" извинилась за публикацию фото Сане в своей форме до официального объявления о трансфере

"Бавария" принесла извинения "Манчестер Сити" из-за утечки контента с презентации вингера Лероя Сане.

Клубы пока не объявили о трансфере официально, зато в соцсетях уже есть несколько фотографий 24-летнего футболиста, позирующего в форме "ротен".

Напомним, что мюнхенцы заплатят за флангового форварда 49 миллионов евро плюс 11 миллионов бонусами. Контракт будет заключен на пять лет.

Сане выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

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