"Бавария" - "Кельн" - 1:0 (обзор)

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"Бавария" - "Кельн" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" минимально обыграла "Кельн".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Байер Леверкузен 16 27
5 Хоффенхайм 16 26
6 Боруссия Дортмунд 16 25
7 Айнтрахт Франкфурт 16 25
8 Боруссия Менхенгладбах 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
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