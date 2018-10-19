"Бавария" конфликтует с известным немецким изданием

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал претензии немецкому изданию Bild.

Так по сообщению Bayern & Germany, Румменигге обвинил издание в постоянной критике футболистов и тренера.

Также один из руководителей "Баварии" отметил ложную информацию о том, что клуб отказался приобретать Джейдона Санчо в прошлом сезоне.

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