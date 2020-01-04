"Бавария" контактировала с Тухелем

"Бавария" рассматривает возможность приглашения наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

Как сообщает Le10Sport, мюнхенский клуб уже контактировал с немецким специалистом по этому вопросу. Отмечается, что Тухель является основным кандидатом на пост тренера клуба.

На данный момент "Баварией" руководит и.о. тренера Ханс-Дитер Флик, который был назначен после увольнения Нико Ковача.

После 17 туров "Бавария" занимает в Бундеслиге третье место, отставая от лидирующего "РБ Лейпцига" на 4 очка.

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