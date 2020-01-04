"Бавария" контактировала с Тухелем
"Бавария" рассматривает возможность приглашения наставника ПСЖ Томаса Тухеля.
Как сообщает Le10Sport, мюнхенский клуб уже контактировал с немецким специалистом по этому вопросу. Отмечается, что Тухель является основным кандидатом на пост тренера клуба.
На данный момент "Баварией" руководит и.о. тренера Ханс-Дитер Флик, который был назначен после увольнения Нико Ковача.
После 17 туров "Бавария" занимает в Бундеслиге третье место, отставая от лидирующего "РБ Лейпцига" на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12