"Бавария" крупно обыгрывает "Байер" в полуфинале Кубка Германии

В первом полуфинальном матче Кубка Германии леверкузенский "Байер" принимал мюнхенскую "Баварию". Встреча ожидалась упорной, ведь в текущем сезоне "фармацевты" уже дважды уступали чемпиону с одинаковым счетом. Болельщики "аптекарей" жаждали реванша, однако команда Юппа Хайнкеса была мотивирована не меньше.

Нацеленность на победу "Бавария" продемонстрировала уже по ходу первых 10 минут встречи. Мюнхенцы дважды сходили в атаку, и повели в матче со счетом 2:0. На 3-й минуте отличился Хави Мартинес. Боатенг забросил мяч в штрафную на Мюллера, тот пробил в касание, но Лено удар отбил. Правда, мяч отскочил прямо на ногу испанцу, который расстрелял ворота хозяев поля – 1:0.

А спустя некоторое время гости удвоили результат. Рибери получил мяч на левом фланге, обошел двоих защитников и от лицевой набросил снаряд на дальний угол вратарской, откуда Левандовски выстрелил без шансов для голкипера "Байера" – 0:2.

Таким образом, команда Хейко Херрлиха была отправлена в нокдаун уже в дебюте встречи. Однако вернуться в игру "фармацевтам" удалось достаточно быстро. Первая же вылазка к штрафной "Баварии", разыгранный стандарт и после отскока Ларс Бендер головой забросил мяч в угол ворот Ульрайха – 1:2.

Порадовав публику результативным началом, команды в дальнейшем перешли на более осторожную игру. До перерыва счет мог измениться всего пару раз. Сначала у мюнхенцев был шанс забить в третий раз, но за "аптекарей" сыграл Лено, укротив опасный удар от Роббена. А чуть позже просто великолепный удар из-за штрафной удался Беллараби, но Ульрайх каким-то чудом достал снаряд в правом от себя углу.

Старт второй половины матча был многообещающим: "Байер" создал супермомент для взятия ворот. Фолланда вывели один на один с Ульрайхом, но игрок леверкузенцев угодил в голкипера. В ответ "Бавария" провела свою атаку, после которой счет в пользу мюнхенцев увеличился. Рафинья нашел в штрафной никем не прикрытого Мюллера и тот в ближнем бою переиграл Лено – 1:3.

А через 10 минут интрига в матче умерла. В течение двух минут гости дважды поразили ворота "аптекарей", тем самым сняв все вопросы о победителе матча. Сначала отличился Алькантара, оказавшись на ударной позиции после прохода и паса Роббена, и поймав голкипера "Байера" на противоходе. А практически сразу же успехом увенчалась еще одна мощная атака "Баварии", в завершении которой после удара Роббена удачно подставил ногу Мюллер – 1:5.

С этого момента встреча уже не представляла особого интереса. Болельщики мюнхенцев скандировали: "Мы едем в Берлин"! Всем все было понятно. И тем не менее, мяч еще дважды влетал в сетку ворот. Сначала немного сократил счет для леверкузенцев вышедший на замену Бэйли, прекрасно выполнив штрафной удар. А на 78-й минуте точку в матче поставил Томас Мюллер. Получил мяч в штрафной нападающий "Баварии", сохранил его корпусом от защитника команды соперника, а затем с разворота пробил мимо голкипера – 2:6.

Команда Юппа Хайнкеса становится первым финалистом Кубка Германии, уверенно расправившись с "Байером". До золотого дубля в сезоне "Баварии" осталось сделать один шаг.

"Байер" – "Бавария" – 2:6

Голы: Мартинес, 3 – 0:1. Левандовски, 9 – 0:2. Л.Бендер, 16 – 1:2. Мюллер, 52 – 1:3. Алькантара, 61 – 1:4. Мюллер, 63 – 1:5. Бэйли, 72 – 2:5. Мюллер, 78 – 2:6.

"Байер": Лено, Рецос (Бэйли, 46), Та, С.Бендер, Л.Бендер, Арангис, Беллараби (Хенрикс, 67), Брандт, Баумгартлингер (Аларио, 62), Хавец, Фолланд.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 46), Мартинес, Рибери, Алькантара (Зюле, 85), Роббен, Мюллер (Хамес, 80), Левандовски.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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