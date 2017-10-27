"Бавария" купила шведского вундеркинда

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о приобретении хавбека "Хельсингборга" Алекса Тимосси Андерссона.

Сумма трансфера не разглашается. Мюнхенский клуб подписал контракт с 16-летним шведом, который играет на позиции правого полузащитника, и отправил его в аренду до лета 2019 года обратно в "Хельсингборг".

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