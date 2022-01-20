"Бавария" летом хочет подписать Закарию

Фото: инстаграм Закарии\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в швейцарском хавбеке Денисе Закарии, чье соглашение с "Боруссией" Менхенгладбах истекает в конце нынешнего сезона, сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, "Бавария" уже несколько лет наблюдает за полузащитником. Все люди, принимающие решения в мюнхенском клубе заинтересованы в подписании игрока, особенно с учетом того, что французский хавбек Корантен Толиссо с высокой долей вероятности уйдет в другой клуб.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" больше не заинтересован в игроке.

В нынешней кампании Закария сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Также не пропустите: В "Химках" исключили трансфер Дзюбы. | http://soccernews.ru