"Бавария" летом хочет подписать Закарию
Фото: инстаграм Закарии\Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" заинтересована в швейцарском хавбеке Денисе Закарии, чье соглашение с "Боруссией" Менхенгладбах истекает в конце нынешнего сезона, сообщает издание Sky Sport Deutschland.
По информации источника, "Бавария" уже несколько лет наблюдает за полузащитником. Все люди, принимающие решения в мюнхенском клубе заинтересованы в подписании игрока, особенно с учетом того, что французский хавбек Корантен Толиссо с высокой долей вероятности уйдет в другой клуб.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" больше не заинтересован в игроке.
В нынешней кампании Закария сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20