"Бавария" летом хочет подписать Закарию

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"Бавария" летом хочет подписать Закарию

Фото: инстаграм Закарии\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в швейцарском хавбеке Денисе Закарии, чье соглашение с "Боруссией" Менхенгладбах истекает в конце нынешнего сезона, сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, "Бавария" уже несколько лет наблюдает за полузащитником. Все люди, принимающие решения в мюнхенском клубе заинтересованы в подписании игрока, особенно с учетом того, что французский хавбек Корантен Толиссо с высокой долей вероятности уйдет в другой клуб.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" больше не заинтересован в игроке.

В нынешней кампании Закария сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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