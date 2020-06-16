"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца

На сегодняшний день "Бавария" является фаворитом в гонке за полузащитником "Байера" Каем Хаверцем, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, покупка 21-летнего немца - в списке приоритетов мюнхенского клуба наряду с трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Помимо "Баварии" на перспективного хавбека претендуют мадридский "Реал", а также ряд представителей АПЛ, в частности, "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ожидается, что заинтересованному клубу придётся заплатить за Хаверца более 80 миллионов евро.

Не пропустите: Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию". | http://soccernews.ru