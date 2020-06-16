"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца
На сегодняшний день "Бавария" является фаворитом в гонке за полузащитником "Байера" Каем Хаверцем, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, покупка 21-летнего немца - в списке приоритетов мюнхенского клуба наряду с трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Помимо "Баварии" на перспективного хавбека претендуют мадридский "Реал", а также ряд представителей АПЛ, в частности, "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Ожидается, что заинтересованному клубу придётся заплатить за Хаверца более 80 миллионов евро.
Не пропустите: Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию". | http://soccernews.ru
главное
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
-
Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу"
-
Возвращение АПЛ, официальное чемпионство "Баварии" (или нет) и первый посткарантинный трофей в Италии: ТОП-5 матчей, который стоит посмотреть посреди недели
-
"Тоттенхэм" может вернуться к кандидатуре Дзюбы
-
Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг"
Лента новостей
-
"Химки" готовят лицензию для участия в еврокубках
-
Нани рассказал об обещании, которое он дал Роналду во время финала Евро-2016
-
Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018
-
"Вальядолид" выкупил защитника "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро
-
Тедеско огласил задачи "Спартака"
-
В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан
-
"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
-
Тедеско оценил шансы Гулиева вернуться из дубля в основу "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Виллиана
-
Нойштедтер хочет остаться в "Динамо"
-
Артета высказался о продлении контракта с Обамеянгом
-
ФИФА показала, как Роналду, Погба и Салах выглядели бы 50 лет назад
-
"Спартак" назвал цену на форварда Руденко
-
ПСЖ определился с приоритетным трансфером на текущее лето
-
"Барселона", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за защитника "Уотфорда"
-
"Локомотив" показал видеообзор первого матча команды при Николиче
-
Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу"
-
В Армении инспектор футбольного матча погасил сигарету о лицо директора клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20