"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца

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"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца

На сегодняшний день "Бавария" является фаворитом в гонке за полузащитником "Байера" Каем Хаверцем, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, покупка 21-летнего немца - в списке приоритетов мюнхенского клуба наряду с трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Помимо "Баварии" на перспективного хавбека претендуют мадридский "Реал", а также ряд представителей АПЛ, в частности, "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ожидается, что заинтересованному клубу придётся заплатить за Хаверца более 80 миллионов евро.

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