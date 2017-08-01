"Бавария" - "Ливерпуль" - 0:3 (обзор)

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"Бавария" - "Ливерпуль" - 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию товарищеский матч между "Ливерпулем" и "Баварией" (3:0).

Видео: "Бавария" - "Ливерпуль".

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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