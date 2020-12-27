"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer Awards

Официальный твиттер опубликовал итоги премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший клуб".

Приз "Лучший клуб 2020 года" получила мюнхенская "Бавария". В этом году немцы смогли завоевать трофеи чемпионата Германии, Лиги Чемпионов, Суперкубока Европы и Кубка Германии.