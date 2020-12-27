"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer Awards

Теги бавария мюнхен

"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer AwardsОфициальный твиттер опубликовал итоги премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший клуб".

Приз "Лучший клуб 2020 года" получила мюнхенская "Бавария". В этом году немцы смогли завоевать трофеи чемпионата Германии, Лиги Чемпионов, Суперкубока Европы и Кубка Германии.

В текущем сезоне в немецкой Бундеслиге команда Ханси Флика вновь занимает 1 строчку. После 13 туров у "красных" 30 очков.

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