"Бавария" - "Милан" - 0:4 (обзор)

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"Бавария" - "Милан" - 0:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Баварией" и "Миланом".

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