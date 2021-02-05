"Бавария" минимально победила "Герту"

В Берлине закончился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги. "Герта" принимала "Баварию" и минимально уступила 0:1. Гости не очень старались, экономя силы перед Клубным Чемпионатом Мира. Даже Роберт Левандовски позволил себе не забить с пенальти в первые за 2 года. До этого он реализовал 17 подряд попыток.

Победа позволила гостям оторваться от преследователей на 10 очков. Команда Ханси Флика идет на первом месте таблицы, набрав 48 баллов. Берлинцы располагаются на 15 месте в турнирной таблице, набрав только 17 очков.

"Герта" - "Бавария" 0:1 (0:1)

Гол: Коман, 21 - 0:1

Нереализованный пенальти: Левандовски, 12

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Штарк, Торунарига (Альдерете, 46), Миттельштедт, Дарида (Гендузи, 56), Тузар, Аскасибар (Хедира, 81), Лукебакио (Лекки, 81), Пионтек (Радонич, 63), Матеус Кунья.