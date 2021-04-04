"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершились все матчи 27-го раунда немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран в Лейпциге, где местный "РБ" попытался сократить отставание от "Баварии" в очном поединке. Но даже отсутствие лучшего бомбардира Роберта Левандовски не помешало гостям одержать победу со счетом 1:0. Шансом подобраться ко второй строчке воспользовался "Вольфсбург", который также со счетом 1:0 победил "Кельн". "Боруссия" Дортмунд продолжает буксовать в матчах с прямыми конкурентами за зону еврокубков. На этот раз "шмели" уступили дома "Айнтрахту" 1:2. Зато внизу таблицы все стабильно: "Шальке" снова проиграл. Обидчиком "швабов" стал "Байер", одержавший домашнюю победу 2:1. Представляем все результаты 27-го тура Бундеслиги:
Результаты тура:
"Майнц" - "Арминия" - 1:1
"Вольфсбург" - "Кельн" - 1:0
"Боруссия" Д - "Айнтрахт" - 1:2
"Байер" - "Шальке" - 2:1
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1
"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:1
"Боруссия" М - "Фрайбург" - 2:1
"Штутгарт" - "Вердер" - 1:0
"Унион" - Герта" - 1:1
Турнирная таблица: "Бавария" - (64), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (50), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (43), "Унион" - (39), "Штутгарт" - (39), "Боруссия" М - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Герта" - (25), "Майнц" - (25), "Кельн" - (23), "Арминия" - (23), "Шальке" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20