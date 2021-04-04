"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

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"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура БундеслигиФото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершились все матчи 27-го раунда немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран в Лейпциге, где местный "РБ" попытался сократить отставание от "Баварии" в очном поединке. Но даже отсутствие лучшего бомбардира Роберта Левандовски не помешало гостям одержать победу со счетом 1:0. Шансом подобраться ко второй строчке воспользовался "Вольфсбург", который также со счетом 1:0 победил "Кельн". "Боруссия" Дортмунд продолжает буксовать в матчах с прямыми конкурентами за зону еврокубков. На этот раз "шмели" уступили дома "Айнтрахту" 1:2. Зато внизу таблицы все стабильно: "Шальке" снова проиграл. Обидчиком "швабов" стал "Байер", одержавший домашнюю победу 2:1. Представляем все результаты 27-го тура Бундеслиги: 

Результаты тура:

"Майнц" - "Арминия" - 1:1
"Вольфсбург" - "Кельн" - 1:0
"Боруссия" Д - "Айнтрахт" - 1:2
"Байер" - "Шальке" - 2:1
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1
"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:1
"Боруссия" М - "Фрайбург" - 2:1
"Штутгарт" - "Вердер" - 1:0
"Унион" - Герта" - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" - (64), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (50), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (43), "Унион" - (39), "Штутгарт" - (39), "Боруссия" М - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Герта" - (25), "Майнц" - (25), "Кельн" - (23), "Арминия" - (23), "Шальке" - 10.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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