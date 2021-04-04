"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Завершились все матчи 27-го раунда немецкой Бундеслиги. Центральным матч был сыгран в Лейпциге, где местный "РБ" попытался сократить отставание от "Баварии" в очном поединке. Но даже отсутствие лучшего бомбардира Роберта Левандовски не помешало гостям одержать победу со счетом 1:0. Шансом подобраться ко второй строчке воспользовался "Вольфсбург", который также со счетом 1:0 победил "Кельн". "Боруссия" Дортмунд продолжает буксовать в матчах с прямыми конкурентами за зону еврокубков. На этот раз "шмели" уступили дома "Айнтрахту" 1:2. Зато внизу таблицы все стабильно: "Шальке" снова проиграл. Обидчиком "швабов" стал "Байер", одержавший домашнюю победу 2:1. Представляем все результаты 27-го тура Бундеслиги:

Результаты тура:

"Майнц" - "Арминия" - 1:1

"Вольфсбург" - "Кельн" - 1:0

"Боруссия" Д - "Айнтрахт" - 1:2

"Байер" - "Шальке" - 2:1

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:1

"Боруссия" М - "Фрайбург" - 2:1

"Штутгарт" - "Вердер" - 1:0

"Унион" - Герта" - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" - (64), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (54), "Айнтрахт" - (50), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (43), "Унион" - (39), "Штутгарт" - (39), "Боруссия" М - (39), "Фрайбург" - (37), "Аугсбург" - (32), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Герта" - (25), "Майнц" - (25), "Кельн" - (23), "Арминия" - (23), "Шальке" - 10.