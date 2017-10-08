"Бавария" может купить Доннарумму, тер Штегена или Аррисабалагу

Руководство "Баварии" приступило к поиску нового голкипера, который станет заменой Мануэлю Нойеру, выбывшему на шесть месяцев из-за травмы.

Как сообщает El Mundo Deportivo, главной трансферной целью мюнхенского клуба является вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

Также в шорт-лист "Баварии" входят Джанлуиджи Доннарумма из "Милана" и Кепа Аррисабалага из "Атлетика". | http://soccernews.ru