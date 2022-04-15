"Бавария" может купить лидера "Торино" Бремера

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"Бавария" может купить лидера "Торино" Бремера

Фото: твиттер Бремера\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании защитника "Торино" Глейсона Бремера, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в защитнике видят замену Никласу Зюле, который летом уйдет в дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента.

Отмечается, что Бремера можно будет купить за 50 миллионов грядущим летом, "Торино" готов продать его за эту сумму.

В нынешнем сезоне 25-летний игрока принял участие в 29 матчах Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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