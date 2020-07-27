"Бавария" может надолго потерять основного защитника
Защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар, вероятно, не поможет своей команде в ближайшее время.
По информации Bild, французский фулбек получил на тренировке серьёзную травму связок стопы.
Сроки восстановления 24-летнего футболиста могут составить до 1,5 месяцев. То есть его участие в матчах плей-офф ЛЧ под большим вопросом.
В текущем сезоне Павар провёл за "Баварию" 46 игр, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20