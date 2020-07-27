"Бавария" может надолго потерять основного защитника

Защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар, вероятно, не поможет своей команде в ближайшее время.

По информации Bild, французский фулбек получил на тренировке серьёзную травму связок стопы.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста могут составить до 1,5 месяцев. То есть его участие в матчах плей-офф ЛЧ под большим вопросом.

В текущем сезоне Павар провёл за "Баварию" 46 игр, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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