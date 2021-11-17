"Бавария" может надолго продлить Нойера

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"Бавария" может надолго продлить Нойера

Фото: инстаграм Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" планирует продлить контракт с вратарем Мануэлем Нойером, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, голкипера хочет заключить новое четырехлетнее соглашение. Нынешний контракт игрока истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Нойер провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

Не пропустите: "Бетис" может подписать полузащитника "Баварии". | http://soccernews.ru
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