"Бавария" может организовать прощальный матч для двух ветеранов
"Бавария" может организовать прощальный матч для возрастных вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери, которые летом покинут клуб.
Как сообщает AD, руководство "Рекордмастер" хочет с почестями провести голландца и француза. Однако, скорее всего, эта встреча состоится через несколько лет, когда оба футболиста завершат карьеру.
Напомним, что "Бавария" решила не продлевать контракт с ветеранами.
35-летний Роббен защищает цвета мюнхенцев с 2009 года, а Рибери, которому также 35 лет, - с 2007 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13