"Бавария" может организовать прощальный матч для двух ветеранов

"Бавария" может организовать прощальный матч для возрастных вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери, которые летом покинут клуб.

Как сообщает AD, руководство "Рекордмастер" хочет с почестями провести голландца и француза. Однако, скорее всего, эта встреча состоится через несколько лет, когда оба футболиста завершат карьеру.

Напомним, что "Бавария" решила не продлевать контракт с ветеранами.

35-летний Роббен защищает цвета мюнхенцев с 2009 года, а Рибери, которому также 35 лет, - с 2007 года.

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