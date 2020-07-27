"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в мюнхенском клубе недовольны известием об отмене "Золотого мяча"-2020.

"Возможно, мы обратимся в ФИФА, чтобы они вновь стали вручать "Золотой мяч". Все чемпионаты, кроме Франции, доиграли свои сезоны. Поэтому лучший футболист должен получить награду.

Роберт Левандовски проводит, возможно, лучший сезон в своей карьере. Но, к сожалению, France Football отказался от вручения "Золотого мяча" в этом году. Я считаю, что это не совсем честное решение. Я собираюсь поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Хочу попросить его организовать вручение "Золотого мяча" от ФИФА либо, чтобы он убедил France Football поменять решение", - приводит слова Румменигге Sport1.de.

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