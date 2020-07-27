"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскизолотой мяч

"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в мюнхенском клубе недовольны известием об отмене "Золотого мяча"-2020.

"Возможно, мы обратимся в ФИФА, чтобы они вновь стали вручать "Золотой мяч". Все чемпионаты, кроме Франции, доиграли свои сезоны. Поэтому лучший футболист должен получить награду.

Роберт Левандовски проводит, возможно, лучший сезон в своей карьере. Но, к сожалению, France Football отказался от вручения "Золотого мяча" в этом году. Я считаю, что это не совсем честное решение. Я собираюсь поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Хочу попросить его организовать вручение "Золотого мяча" от ФИФА либо, чтобы он убедил France Football поменять решение", - приводит слова Румменигге Sport1.de.

Не пропустите: WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов