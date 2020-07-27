"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в мюнхенском клубе недовольны известием об отмене "Золотого мяча"-2020.
"Возможно, мы обратимся в ФИФА, чтобы они вновь стали вручать "Золотой мяч". Все чемпионаты, кроме Франции, доиграли свои сезоны. Поэтому лучший футболист должен получить награду.
Роберт Левандовски проводит, возможно, лучший сезон в своей карьере. Но, к сожалению, France Football отказался от вручения "Золотого мяча" в этом году. Я считаю, что это не совсем честное решение. Я собираюсь поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Хочу попросить его организовать вручение "Золотого мяча" от ФИФА либо, чтобы он убедил France Football поменять решение", - приводит слова Румменигге Sport1.de.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20