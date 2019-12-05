"Бавария" может отказаться от кандидатуры Тухеля в пользу наставника "Аякса"
"Бавария" проявляет интерес к главному тренеру "Аякса" Эрику тен Хагу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter.
По данным источника, мюнхенский клуб намерен пригласить голландского специалиста летом 2020 года. При этом, "Бавария" отказалась от варианта с экс-наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, а также не рассматривает в качестве основного кандидата главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.
49-летний тен Хаг в прошлом сезоне привел "Аякс" в титулу чемпиона Нидерландов, а также дошел с клубом до полуфинала Лиги Чемпионов.
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