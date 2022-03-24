"Бавария" может отказаться от подписания Рюдигера

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" приостановила переговоры с немецким защитником лондонского "Челси" Антонио Рюдигером, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба считает чрезмерными требования игрока по зарплате. Футболист хочет получать 12,5 миллионов евро. "Бавария" не готова платить такие деньги, а также клуб смущает возраст 29-летнего Рюдигера. Если он не пойдет на снижение финансовых требований, то мюнхенцы откажутся от его трансфера.

Напомним, что контракт Рюдигера с "Челси" истекает ближайшим летом и он станет свободным агентом. Игроком также интересуются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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