"Бавария" может отказаться от трансфера Упамекано

Переход центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано в "Баварию" может не состояться.

Мюнхенский клуб видит в 21-летнем французе замену для Джерома Боатенга, однако не хочет платить за него 60 миллионов евро.

"Бавария" рассчитывает на снижение стоимости футболиста, но "быки" вполне могут отказаться искать компромисс, поскольку интерес к игроку также проявляют "Барселона" и "Арсенал".

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 26 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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