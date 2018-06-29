"Бавария" может отказаться от услуг Хамеса

"Бавария" намерена расторгнуть арендное соглашение с хавбеком Хамесом Родригесом.

Как сообщает Sky Sports, колумбиец не входит в планы нового тренера "Баварии" Нико Ковача.

Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса прошлым летом у "Реала" на два сезона.

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