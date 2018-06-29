"Бавария" может отказаться от услуг Хамеса

Теги бавария мюнхенхамес родригесреал мадрид

"Бавария" может отказаться от услуг Хамеса

"Бавария" намерена расторгнуть арендное соглашение с хавбеком Хамесом Родригесом.

Как сообщает Sky Sports, колумбиец не входит в планы нового тренера "Баварии" Нико Ковача.

Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса прошлым летом у "Реала" на два сезона.

Читайте также: "Реал" не заинтересован в возвращении Хамеса. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов