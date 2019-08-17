"Бавария" может отложить покупку Сане
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге исключил трансфер вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане этим летом.
"Мы все понимаем, что из-за такой травмы он выбыл на длительный срок. Сане - футболист "Манчестер Сити", - приводит слова Румменигге Sport Bild.
Однако по информации источника, мюнхенский клуб может отложить покупку Сане на зиму или на следующее лето.
Напомним, что Сане порвал крестообразную связку колена в игре за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, по пенальти - 5:4).
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|Команда
|М
|О
|1
|Герта
|1
|1
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|3
|Аугсбург
|0
|0
|4
|Байер Леверкузен
|0
|0
|5
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|9
|Фрайбург
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0