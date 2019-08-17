"Бавария" может отложить покупку Сане

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"Бавария" может отложить покупку Сане

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге исключил трансфер вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане этим летом.

"Мы все понимаем, что из-за такой травмы он выбыл на длительный срок. Сане - футболист "Манчестер Сити", - приводит слова Румменигге Sport Bild.

Однако по информации источника, мюнхенский клуб может отложить покупку Сане на зиму или на следующее лето.

Напомним, что Сане порвал крестообразную связку колена в игре за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, по пенальти - 5:4).

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