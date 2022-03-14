"Бавария" может перехватить Мазрауи у "Барселоны"

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"Бавария" может перехватить Мазрауи у "Барселоны"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к марокканскому защитнику амстердамского "Аякса" Нуссаиру Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение игроку, который летом станет свободным агентом. При этом в "Барселоне" уверены, что Мазрауи выберет каталонский клуб. Марокканцу в столице Каталонии предложили зарплату в размере порядка четырех миллионов евро в год плюс бонусы в размере одного миллиона.

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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