"Бавария" может перехватить Мазрауи у "Барселоны"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к марокканскому защитнику амстердамского "Аякса" Нуссаиру Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение игроку, который летом станет свободным агентом. При этом в "Барселоне" уверены, что Мазрауи выберет каталонский клуб. Марокканцу в столице Каталонии предложили зарплату в размере порядка четырех миллионов евро в год плюс бонусы в размере одного миллиона.

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" готова потратить 50 миллионов евро на таланта "Барселоны". | http://soccernews.ru