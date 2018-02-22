"Бавария" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Бавария" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась защитником амстердамского "Аякса" Маттейсом Де Лигтом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане чемпиона Германии рассматривают вариант с приобретением 18- летнего бека, за которым также следят мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".

Напомним, "Бавария" нацелилась на ведущего игрока "Реала". | soccernews.ru

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