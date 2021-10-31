"Бавария" может подписать французского таланта

Теги нантбавария мюнхен

"Бавария" может подписать французского талантаФото: инстаграм Муани/Автор неизвестен

Форвард французского "Нанта" Рандаль Коло-Муани может стать футболистом мюнхенской "Баварии".

Прошлым летом молодого нападающего хотел подписать "Айнтрахт".

Как сообщает Footmercato, сейчас Коло-Муани заинтересовал "Баварию", "Боруссию" Менхенгладбах и "Тоттенхэм".

Соглашение 22-летнего таланта с "Нантом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

В 10 играх сезона Лиги 1 Коло-Муани отметился 2 голами и отдал 2 ассиста.

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