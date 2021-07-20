"Бавария" может подписать игрока "Барселоны"
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
Как сообщает Spox, испанский футболист "Барселоны" Серхи Роберто может сменить клубную прописку уже этим летом.
По информации источника, "Бавария" проявляет предметный интерес к игроку.
Отмечается, что немецкий клуб уже начал переговоры с "Барселоной" по поводы аренды Роберто с опцией выкупа контракта испанца.
В прошедшем сезоне Роберто сыграл в 15 матчах за "Барселону" в Примере, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
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