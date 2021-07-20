"Бавария" может подписать игрока "Барселоны"

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Как сообщает Spox, испанский футболист "Барселоны" Серхи Роберто может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации источника, "Бавария" проявляет предметный интерес к игроку.

Отмечается, что немецкий клуб уже начал переговоры с "Барселоной" по поводы аренды Роберто с опцией выкупа контракта испанца.

В прошедшем сезоне Роберто сыграл в 15 матчах за "Барселону" в Примере, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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