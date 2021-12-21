"Бавария" может подписать защитника "Барселоны"

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"Бавария" может подписать защитника "Барселоны"Фото: инстаграм Деста/Автор неизвестен

Американский защитник "Барселоны" Сержиньо Дест может в ближайшее время сменить клубную прописку, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в крайнем защитнике заинтересована мюнхенская "Бавария", которая сделала 21-летнего футболиста своей главной целью на январское трансферное окно.

Также отмечается, что сине-гранатовые не считают Деста неприкасаемым игроком. Главный тренер каталонского клуба Хави недоволен американцем.

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